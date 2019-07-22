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Kütahya'da tarla paylaşımı cinayeti: 2 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA’NIN Altıntaş ilçesinde, Selahattin Çakı ve Ahmet Çakı, daha önceden tarla paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları Necip Basmaz'ın (46) kullandığı traktörün yolunu keserek, kurşun yağdırdı. Saldırıda Necip Basmaz ile silah...

Kütahya'da tarla paylaşımı cinayeti: 2 ölü, 1 yaralı
KÜTAHYA’NIN Altıntaş ilçesinde, Selahattin Çakı ve Ahmet Çakı, daha önceden tarla paylaşımı nedeniyle husumetli oldukları Necip Basmaz'ın (46) kullandığı traktörün yolunu keserek, kurşun yağdırdı. Saldırıda Necip Basmaz ile silah sesine evden çıkan Gülsüm Yıldız (29) vurularak, hayatını kaybetti. Yıldız'ın annesi Ayşe Basmaz (50) da ağır yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Çakı ve kardeşi Ahmet Çakı, aralarında daha önceden tarla paylaşımı nedenile husumet bulunan akrabaları Necip Basmaz'ın kullandığı traktörün yolunu kesti. Necip Basmaz'a kurşun yağdıran 2 kardeş, silah sesini duyup evden çıkan Necip Basmaz'ın yengesi Ayşe Basmaz ile Ayşe Basmaz'ın kızı Gülsüm Yıldız'a da ateş etti. Necip Basmaz ve Gülsüm Yıldız olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe Basmaz ise olay yerine çağrılan ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 
Necip Basmaz ve Gülsüm Yıldız'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması için Altıntaş Devlet Hastanesi Morgu'na götürülürken, jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Selahattin Çakı ve Ahmet Çakı'nın yakalanması için çalışma başlattı. 
Selahattin Çakı’nın geçtiğimiz yıllarda aynı aileden bir kişiyi silahla yaralamak suçundan cezaevine girdiği ve şartlı tahliye ile çıktığı belirlendi.

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