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Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'BulamuRalli', renkli görüntülere sahne oldu. Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm...
GENEL 15.10.2019, 17:50
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'BulamuRalli', renkli görüntülere sahne oldu.
Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm Festivali, Kayabaşı mevkisinde yapıldı. Türk bayrakları açılan festivalde, Barış Pınarı Harekatı’na destek verildi.
Konuşmaların ve folklor gösterilerinin ardından ise tahta araba yarışı yapıldı. Yarışa katılan sürücüler, ellerinde 'Yayalara yol ver', 'Sollama yasağı', 'Dikkat radar', 'Hız yapmak yasaktır', 'Emniyet kemeri kullanalım’ yazılı dövizler açtı. Yarışlar öncesi tahta arabalar kontrol edilerek, tekerleri yağlandı. Sürücüler başlama çizgisinden çıkarak birinci olabilmek için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışların ardından Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün, sahne aldı.
Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm Festivali, Kayabaşı mevkisinde yapıldı. Türk bayrakları açılan festivalde, Barış Pınarı Harekatı’na destek verildi.
Konuşmaların ve folklor gösterilerinin ardından ise tahta araba yarışı yapıldı. Yarışa katılan sürücüler, ellerinde 'Yayalara yol ver', 'Sollama yasağı', 'Dikkat radar', 'Hız yapmak yasaktır', 'Emniyet kemeri kullanalım’ yazılı dövizler açtı. Yarışlar öncesi tahta arabalar kontrol edilerek, tekerleri yağlandı. Sürücüler başlama çizgisinden çıkarak birinci olabilmek için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışların ardından Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün, sahne aldı.
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