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Kütahya'da minibüsün çarptığı yaya öldü

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Yaşar Yığın (74) yaşamını yitirdi. Olay, saat 07.30 sıralarında Adnan Menders Caddesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Mehmet Cin'in kullandığı 43 NF 929 plakalı...

Kütahya'da minibüsün çarptığı yaya öldü
KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Yaşar Yığın (74) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Adnan Menders Caddesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Mehmet Cin'in kullandığı 43 NF 929 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Yığın'a çarptı. Yığın, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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