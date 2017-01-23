Kütahya'da 'Doğal Afet' tatbikatı

KÜTAHYA'da İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ortaklaşa 'Doğal Afet Tatbikatı' yaptı.Kütahya Valiliği tarafından planlanan tatbikata Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Sağlık personeli ekipleri katıldı. İl Jandarma Komutanlığı atış alanı bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Celal Başoğlu, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile çok sayıda kişi izledi.İZ KÖPEĞİ 'CADI' SELAM DURDUTatbikat alanına gelen Vali Ahmet Hamdi Nayir ilk olarak arama kurtarma faaliyetini yürütecek olan ekibi selamladı. Ekip içerisinde yer alan koku alma, kayıp arama ve iz takip konusunda eğitimli olan jandarma köpeği Cadı da yanındaki asker ile birlikte Vali Nayir'e selam durdu.İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur tatbikatla ilgili yaptığı konuşmada, "Düzenlenen tatbikatla Kütahya ili genelinde yoğun kış ve doğa şartlarında meydana gelen veya gelebilecek kaybolma ve yardım taleplerine en kısa sürede doğru müdahale tekniklerinin personele öğretilmesi ve bilinçlendirilmesi ile vatandaşa yönelik arama-kurtarma ve müdahale hizmetlerindeki etkinliğin artırılması, ilgili kuruluşların koordine ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir" dedi.YARALI AVCI KURTARILDITatbikatta temsili olarak bir avcının Yellice Dağı eteklerindeki yamaçta düşerek yaralanması ve bu kişinin kurtarılma çalışmaları yapıldı. Jandarmanın 'Cadı' adlı köpeği kısa sürede temsili yaralıyı düştüğü çukurda buldu. Kurtarma ekipleri de yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa taşıdı.Tatbikatın, koordinasyon halinde yapılan arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini arttırması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Nayir şöyle konuştu:"Her kurum ve kuruluşun hem personel hem de araç gereç olarak sahip olduğu imkanların toplamı Kütahya'nın bu konudaki gücüdür. Dolayısıyla bizler, hiç istemediğimiz bu tür olaylarda bu gücün farkında olmalıyız. Diğer kuruluşların da birbirlerinin hangi imkana sahip olduğu konusunda fikir sahibi olmaları lazım. Bu tatbikatlar önemli. Hem gücümüzü bilmek, hem de birlikte hareket edip ihtiyacı olan vatandaşa en kısa sürede ulaşmak için sizin gayretinize ihtiyacımız var."

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