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Kütahya'da camiye yıldırım düştü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, dün akşam sağanak sırasında Kadir Pınarı Camisi'nin minaresine yıldırım düştü. Olayda, camide maddi hasar meydana gelirken, elektronik cihazlar da yandı. Olay, Emet'teki Kadir Pınar Camisi'nde yatsı namazı...

Kütahya'da camiye yıldırım düştü
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, dün akşam sağanak sırasında Kadir Pınarı Camisi'nin minaresine yıldırım düştü. Olayda, camide maddi hasar meydana gelirken, elektronik cihazlar da yandı.
Olay, Emet'teki Kadir Pınar Camisi'nde yatsı namazı sonrası meydana geldi. Cemaat namazdan çıktığı, görevlilerin ise camide bulunduğu sırada caminin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu camide maddi hasar meydana gelirken, ramazan ayı öncesinde yenilenen şerefe pencereleri kırıldı, aydınlatma sistemleri zarar gördü. Camide bulunan tüm elektronik cihazlar da yandı.
Yıldırım düşmesi nedeniyle cami çevresinde bulunan bazı evlerde de elektronik cihazların zarar gördüğü belirtilirken, birkaç gün önce aynı bölgede başka bir camiye yıldırım düştüğü öğrenildi.

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