Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

KÜTAHYA Belediyesi tarafından hazırlanan 'Açık Üniversite' eğitim programı, Milli Eğitim eski Bakanı Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı'nın verdiği ilk dersle başladı. Açık Üniversite programının başlaması nedeniyle...

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 
KÜTAHYA Belediyesi tarafından hazırlanan 'Açık Üniversite' eğitim programı, Milli Eğitim eski Bakanı Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı'nın verdiği ilk dersle başladı.
Açık Üniversite programının başlaması nedeniyle Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. 3 ay sürecek olan ve 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabileceği programın açış konuşmasını Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş yaptı. Ertaş konuşmasında şunları söyledi:
"Türkiye'de özellikle son yıllarda artan kültürel üretimle birlikte birçok kurumumuz bu topraklarda geçmişte var olan medeniyeti bugünle ilişkilendirmek, zenginleştirmek konusunda önemli katkılar sağlıyor. Bu düşünceye katkı sağlayan kurumlardan birisi de Kütahya Belediyemizdir. Bu çalışmaların yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunmak amacıyla 'Açık Üniversite' programımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda kendi kültür ve medeniyetimizin köklerini tanımak, anlamak, anlatmak, özümsemek, bunun için çalışmayı başlatıyoruz."
Açık Üniversite programının ilk dersini veren eski bakan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Nabi Avcı da şöyle konuştu:
"Bazı kurumlar ki okullar da bunlardan birisidir. İlk doğdukları koşulları kaybetmiş, ilk doğdukları zamandaki biçimlenmelerini sağlayan koşullar ortadan kalkmış, ama sanki hala o ilk günkü tazelikleriyle varmış gibi görünen kurumlar. Tabi bunu şimdi buradan söylemek kolay. Milli Eğitim Bakanı olarak söyleyemezsiniz. Niye? Çünkü diyelim 80 milyonluk bir ülkede 22 milyon gencin eğitiminden sorumlusunuz, 1 milyon öğretmenden sorumlusunuz. Ve sizden beklenen, o büyük kitleyi bugünün icaplarına uygun bir eğitim sürecine almanız. Bu, olağanüstü riskli ve zor bir iştir. O yüzden zaman zaman, artık gündelik sohbetlerin demirbaşı haline gelen, 'ne olacak bu eğitimin hali?' sorusu, yanlış bir sorudur. Türkiye'nin eğitim alanında yine gündelik konuşmalarda çok sık söylenen, bir 'yaz-boz' yaşadığı söylemi, doğru bir söylem değildir. Bu kadar büyük ve dinamik bir kitleyi ilgilendiren bir alanda, enformasyon teknolojilerinin böylesine hızla geliştiği bir alanda bu dönüşümleri gerçekleştirmek, otoyolda saatte 140 kilometre hızla giden bir yolcu otobüsünde rektifiye işlemleri yapmaya benzer. Gerçek hayatta böyle bir şansımız yok. Bir yandan enformasyon, bilişim, iletişim teknolojileri, muhtemelen silah endüstrisinden çok daha hızlı gelişen bir sektör oluşturuyor. Bundan 15 yıl önce bu kullandığımız cep telefonları yoktu. Şu anda, özellikle eğitim alanında kullandığımız, kullanabileceğimiz eğitim verimlilerinin yüzde 85'i bundan 50 yıl önce yoktu. Biz 50 yıl önceki büyüklerimizin hiç bilmediği bir dünyada bütün bu süreçleri yönetiyoruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314