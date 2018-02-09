Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

KÜTAHYA Belediyesi tarafından hazırlanan 'Açık Üniversite' eğitim programı, Milli Eğitim eski Bakanı Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı'nın verdiği ilk dersle başladı.Açık Üniversite programının başlaması nedeniyle Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. 3 ay sürecek olan ve 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabileceği programın açış konuşmasını Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş yaptı. Ertaş konuşmasında şunları söyledi:"Türkiye'de özellikle son yıllarda artan kültürel üretimle birlikte birçok kurumumuz bu topraklarda geçmişte var olan medeniyeti bugünle ilişkilendirmek, zenginleştirmek konusunda önemli katkılar sağlıyor. Bu düşünceye katkı sağlayan kurumlardan birisi de Kütahya Belediyemizdir. Bu çalışmaların yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunmak amacıyla 'Açık Üniversite' programımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda kendi kültür ve medeniyetimizin köklerini tanımak, anlamak, anlatmak, özümsemek, bunun için çalışmayı başlatıyoruz."Açık Üniversite programının ilk dersini veren eski bakan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Nabi Avcı da şöyle konuştu:"Bazı kurumlar ki okullar da bunlardan birisidir. İlk doğdukları koşulları kaybetmiş, ilk doğdukları zamandaki biçimlenmelerini sağlayan koşullar ortadan kalkmış, ama sanki hala o ilk günkü tazelikleriyle varmış gibi görünen kurumlar. Tabi bunu şimdi buradan söylemek kolay. Milli Eğitim Bakanı olarak söyleyemezsiniz. Niye? Çünkü diyelim 80 milyonluk bir ülkede 22 milyon gencin eğitiminden sorumlusunuz, 1 milyon öğretmenden sorumlusunuz. Ve sizden beklenen, o büyük kitleyi bugünün icaplarına uygun bir eğitim sürecine almanız. Bu, olağanüstü riskli ve zor bir iştir. O yüzden zaman zaman, artık gündelik sohbetlerin demirbaşı haline gelen, 'ne olacak bu eğitimin hali?' sorusu, yanlış bir sorudur. Türkiye'nin eğitim alanında yine gündelik konuşmalarda çok sık söylenen, bir 'yaz-boz' yaşadığı söylemi, doğru bir söylem değildir. Bu kadar büyük ve dinamik bir kitleyi ilgilendiren bir alanda, enformasyon teknolojilerinin böylesine hızla geliştiği bir alanda bu dönüşümleri gerçekleştirmek, otoyolda saatte 140 kilometre hızla giden bir yolcu otobüsünde rektifiye işlemleri yapmaya benzer. Gerçek hayatta böyle bir şansımız yok. Bir yandan enformasyon, bilişim, iletişim teknolojileri, muhtemelen silah endüstrisinden çok daha hızlı gelişen bir sektör oluşturuyor. Bundan 15 yıl önce bu kullandığımız cep telefonları yoktu. Şu anda, özellikle eğitim alanında kullandığımız, kullanabileceğimiz eğitim verimlilerinin yüzde 85'i bundan 50 yıl önce yoktu. Biz 50 yıl önceki büyüklerimizin hiç bilmediği bir dünyada bütün bu süreçleri yönetiyoruz."

FOTOĞRAFLI