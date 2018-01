Kuşların 'Yusuf dedesi'

İZMİR'de emekli turizm çalışanı Yusuf Yılmaz (67), 10 yıldan bu yana her sabah çevredeki fırın ve restoranların yanı sıra çöpten topladığı bayat ekmeklerle kuşları besliyor.

Karşıyaka'da oturan Yılmaz, her gün yağmur- soğuk dinlemeden bisikletiyle yola çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde atık ekmekleri toplayıp poşetlere dolduran Yusuf Yılmaz, Bostanlı Sahili'ndeki kuşları doyuruyor. Yılmaz'ın her sabah geldiği noktayı bilen binlerce güvercin, martı ve albatros, gün ağarırken erkenden sahile doluşmaya başlıyor. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Yusuf Yılmaz, "İnsanlar ekmekleri israf ediyor. Her gün bayat, çöpe gidecek ekmekleri topluyorum. Atık olmaları yerine en azından kuşların karnını doyurmaya çalışıyorum" diye konuştu.



