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Kuşlar aç kalmasın diye pet şişelerden yemlik yaptılar

ERZURUM'da, Yakutiye Gençlik Merkezi'nin spor akademisine katılan minik sporcular kuşlar için pet şişelerden yemlik yaptı. Yemlikleri spor tesisinin çeşitli noktalarına asan sporcular kuşların yemlerini de ihmal etmiyor.  Yakutiye Gençlik...

Kuşlar aç kalmasın diye pet şişelerden yemlik yaptılar
ERZURUM'da, Yakutiye Gençlik Merkezi'nin spor akademisine katılan minik sporcular kuşlar için pet şişelerden yemlik yaptı. Yemlikleri spor tesisinin çeşitli noktalarına asan sporcular kuşların yemlerini de ihmal etmiyor. 
Yakutiye Gençlik Merkezi'nin Gençlik ve Spor Akademisi Projesi'ne katılan minik futbolcular, kış şartlarının devam ettiği Erzurum'da kuşları aç bırakmamak için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Muhammed Yaser Taşkesenlioğlu ve Ahmet Efe'nin liderlik yaptığı minik sporcular, kuşlar için yemlik hazırladı. Pet şişeleri keserek yaptıkları yemlikleri spor tesisinin değişik noktalarına asan çocuklar, beraberinde getirdikleri yemleri de içine boşalttı. Gençlik ve Spor Akademisi Proje Koordinatörü M.Yaser Taşkesenlioğlu, "Erzurum ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bir şehir. Burada yaban hayatı ve doğadaki kanatlı hayvanları da düşünmemiz gerekir. Biz de projeye katılan öğrencilerle birlikte, su içtiğimiz pet şişeleri çöpe atmıyoruz. Onları özel olarak yem kabı yapıyoruz ve futbol sahasının tel örgülerine asarak, kuşların yemlenmesini sağlıyoruz" dedi.
Çocuklara hayvan sevgisi ve sosyal sorumluluk aşılamak için böyle bir çalışmayı yaptıklarını belirten Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ahmet Efe de, "Pet şişelerden yaptığımız yemliklere çocuklar büyük ilgi gösterdi. Her gün antrenman için tesislere gelen sporcular, önce kuşların yemini bırakıyor sonra da çalışmaya katılıyor" dedi.

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