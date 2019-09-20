Kuşadası sahilinden 219 kilogram katı atık çıktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, 'Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü' kapsamında geniş katılımlı temizlik çalışması yapıldı. 1 saat süren temizlik çalışmasında 219 kilogram katı atık toplandı.Kuşadası sahilinde, 'Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü' çerçevesinde, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası, DenizTemiz Derneği, iki marina ve bir dalış merkezinin ortaklığı ile temizlik çalışması yapıldı.Engelsiz Plaj'dan başlanan çalışma kapsamında Atatürk Meydanı'na kadar olan sahil boyundaki atıklar toplandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, belediye ve diğer kurumların çalışanlarıyla birlikte katıldığı temizlik çalışmasında Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu da belediye meclis üyeleri ve birim amirleri ile görev aldı.Yaklaşık bir saat süren temizliğin sonunda 100 kilogram plastik, 50 kilogram kağıt, 69 kilogram metal, cam, pil olmak üzere toplam 219 kilogram atık toplandı. Atıklar, belediye ekipleri tarafından katı atık depolama merkezine götürüldü.Temizliğin ardından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende öğrenciler, 'Deniz varsa hayat var' ve 'Yaşasın deniz' sloganları atıp, deniz temizliğinin önemine vurgu yaptı.