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Kuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası, büyük heyecana sahne oldu. Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası Yat Kulübü...

GENEL 27.10.2019, 16:50
Kuşadası'nda yelkenler Cumhuriyet Kupası için açıldı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası, büyük heyecana sahne oldu. Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de Kuşadası Yat Kulübü takımında serdümen olarak yer aldı.
Kuşadası'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 7'nci Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı düzenlendi. Kuşadası Yat Kulübü tarafından Kuşadası Belediyesi'nin ana sponsorluğunda bir yat limanı işletmesinin desteğiyle 26- 27 Ekim tarihlerinde, düzenlenen yarışa 30 tekne katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından onaylı yarış, Kuşadası Körfezi'nde, koy içi şamandıra yarışı olarak gerçekleştirildi. Kuşadası Yat Kulübü takımında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de serdümen olarak yer aldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışta, deniz tutkunları keyifli vakit geçirdi. Yelkenliler, denizde bir kuğu gibi süzülürken, renkli görüntüler yaşandı. Takımların şampiyonluğu elde etmek için büyük mücadele verdiği yarışın ardından bugün bir otelde düzenlenen törenle dereceye girenler açıklanıp, ödülleri verilecek.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın Akdeniz'in en önemli limanlarından birisine ev sahipliği yapan bir liman kenti olduğunu belirtip, "Kuşadası, limanın yanı sıra mavi bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, tam anlamıyla bir deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası'nın bu özelliğinin ön plana çıkarılması, amatör denizcilere ve yatçılara tanıtımının yapılması, öte yandan denizciliğin ve yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı'na elimizden gelen desteği sunduk. Bir marina işletmemiz de yarışa katılacak tekneleri iki hafta boyunca ağırladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına renk ve ilçemize değer katacak bu organizasyona destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

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