Kuşadası'nda taş ocağı tepkisi

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde taş ocağı kurulması için izin verilmesi tepkilere neden oldu. Mahallede yaşayanlar taş ocağı istemediklerini belirtip imza toplarken, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve çevreciler, yürütmenin durdurulması ve iznin iptali için yargıya başvurdu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir özel şirkete bir süre önce Kuşadası'na 10 kilometre mesafedeki 180 hane, 725 nüfuslu kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Maden Dağı Mevkisi'nde 93.29 hektarlık alan içinde 'Kalker Ocağı (Patlatma) ve Karma-Eleme Tesisi' kurulması için izin verildiği ortaya çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 750 metre mesafedeki bir yere taş ocağı kurulması için verilen izin tepkilere neden oldu. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKDOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, taş ocağı için verilen iznin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Aydın İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Hukuk mücadelesi başlatan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, taş ocağı için yerleşim yerine sadece 750 metre mesafede verilen iznin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Başkan Kayalı, kurulmak istenen taş ocağının Çamlık Karayolu'na ise 300 metre mesafede olduğuna dikkati çekip şöyle konuştu:

"Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'ne göre bu tip işletmelerin otoyol, karayolu ve yerleşim yerlerine en az 2 kilometre mesafede olması gerekir. Ayrıca, zeytincilik faaliyetleri ile ilgili yasaya da aykırı. Tüm bunlara rağmen tesise izin verilmiş. Tesis hizmete girdikten sonra bölgedeki zeytinlikler, tarım arazileri ve Yeniköy Mahallesi olumsuz etkilenecek. Bir dünya markası olan Kuşadası'nın cadde ve sokaklarında, mahallelerinde turist görmek istiyoruz, hafriyat kamyonlarını değil. Bu nedenle yargıya başvurarak tahsisin iptalini istedik."

'HALKIN HABERİ YOK'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de taşocağı kurulması için Yeniköy Muhtarlığı'na ve halka hiçbir bilgi verilmediğini kaydederek şöyle dedi:

"Bu durum tesadüfen, itiraz için kanuni sürenin dolmasına az bir zaman kala öğrenilmiştir. Dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'nin ve Meryemana Evi'nin arka bahçesi sayılan bölge, tarih açısından zengin kaynaklara sahiptir. Tarih açısından böylesine zengin bir bölgenin daha yüzey çalışmaları bile yapılmamışken, sadece bir kurumun taş ocağı izni vermesi uygun değildir. Yeniköylüler'in itirazlarının mahkemece kabul göreceğini ve taş ocağı ruhsatının iptal edileceğini umuyoruz."

Yeniköy sakinleri de mahallerinde taş ocağı istemediklerini belirtip, imza kampanyası başlattı.



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