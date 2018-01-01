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Kuşadası'nda sabaha kadar eğlence

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yeni yıla günün ilk saatlerine kadar süren coşkulu eğlence ortamında girildi. Kuşadası'ndaki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi Manga konseri...

Kuşadası'nda sabaha kadar eğlence
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yeni yıla günün ilk saatlerine kadar süren coşkulu eğlence ortamında girildi.
Kuşadası'ndaki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi Manga konseri düzenledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü rock grubu meydandakileri coşturdu. Kuşadası'nda yılbaşı coşkusu, yüzde 100 doluluk oranını yakalayan otel ve tatil köyleri ile eğlence yerlerinde de doruktaydı. Beş yıldızlı otellerde Gülay Eralp, İrem Kalelioğlu, Fettah Can, Sedat Yüce, Ata, Pelin Elitez gibi sanatçılar sahneye çıktı. Yeni yıla Kuşadası'nda girmek isteyenlerin bir diğer tercihi ise barlar oldu. Atatürk Bulvarı, Kaleiçi ve Barlar sokağında açık olan barların tümü hınca hınç doldu.

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