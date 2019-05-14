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Kuşadası'nda faytonların faaliyetlerine son verildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Twitter hebasından yayınladığı mesaj ile ilçe sınırları içerisinde fayton faaliyetlerinin durdurulduğunu...

Kuşadası'nda faytonların faaliyetlerine son verildi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Twitter hebasından yayınladığı mesaj ile ilçe sınırları içerisinde fayton faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'nda nüfusun yoğun olduğu yaz aylarında çalışan 5 faytonun faaliyetleri durduruldu. Kararın hayvan hakları savunucularının talepleri üzerine alındığı belirtildi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, faytonların faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu. Yaklaşık 8 yıl önce faaliyetlerine başlayan ve şehir içinde belirlenen güzergahta kısa gezi turu yapan faytonların artık çalışmayacağını belirten Başkan Günel, alınan kararı Twitter hesabından "Bir hayvansever ve belediye başkanı olarak Kuşadası'nda fayton faaliyetlerinin son bulduğunu kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" notuyla paylaştı.
Yaptığı paylaşım binlerce retweet ve beğeni ile desteklenen Günel, "Hayvanlara yapılan zulme sessiz kalmayacağımı, her bir hemşehrimin hakkını nasıl koruyor ve kolluyorsam hayvanlarımızın da haklarına ve canlarına sahip çıkacağımı açıklamıştım. Seçim sürecinde faytonlar konusunu gerek hayvanseverler gerekse fayton sahipleri ile pek çok kez konuştuk. Yüzyıllardır insanların en sadık dostları ve yardımcıları olan atlarımızın şehir içinde, asfalt üstünde yaşamalarının ve çalışmalarının doğalarına aykırı olduğunu, hijyen açısından sağlıksız olduğunu değerlendirdik" dedi.

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