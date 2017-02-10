Kuşadası'nda eski emniyet müdürüne tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nin eski emniyet müdürü, bir süre önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan O.Y.İ. sevk edildiği adliyede tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eylül başında meslekten ihraç edilen Kuşadası Emniyeti eski Müdürü O.Y.İ., geçen çarşamba gözaltına alındı. Görev yaptığı dönemde kentteki eğlence mekanlarından para topladığı, vatandaşı tehdit ettiği ve personeline mobbing uyguladığı yönündeki şikayetler olmasına karşın hakkında hep takipsizlik kararı verilen O.Y.İ., sevk edildiği adliyede tutuklandı. O.Y.İ.'nin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığının belirlendiği ifade edildi. Kuşadası'nda tutuklanan O.Y.İ., Antalya'ya götürülerek L Tipi cezaevine konuldu.FOTOĞRAF