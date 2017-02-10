Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

Kuşadası'nda eski emniyet müdürüne tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nin eski emniyet müdürü, bir süre önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan O.Y.İ. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,...

Kuşadası'nda eski emniyet müdürüne tutuklama
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nin eski emniyet müdürü, bir süre önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan O.Y.İ. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eylül başında meslekten ihraç edilen Kuşadası Emniyeti eski Müdürü O.Y.İ., geçen çarşamba gözaltına alındı. Görev yaptığı dönemde kentteki eğlence mekanlarından para topladığı, vatandaşı tehdit ettiği ve personeline mobbing uyguladığı yönündeki şikayetler olmasına karşın hakkında hep takipsizlik kararı verilen O.Y.İ., sevk edildiği adliyede tutuklandı. O.Y.İ.'nin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığının belirlendiği ifade edildi. Kuşadası'nda tutuklanan O.Y.İ., Antalya'ya götürülerek L Tipi cezaevine konuldu.

FOTOĞRAF

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.