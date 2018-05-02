Kuşadası'nda deniz kirliliğine müdahale tatbikatı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı'nda deniz araçları kazası sonrasında oluşabilecek kirliliğe karşı müdahale konusunda tatbikat yapıldı.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2010/4 'petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma eğitim semineri ve tatbikat programlarının usul ve esasları' konusunda tatbikat gerçekleştirildi. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, tatbikatla ilgili bilgi verdi. Güngör, "Mevzuat kapsamında yılda iki kez liman işletmemiz bünyesinde yapılan tatbikatlar ile denizlerimizin temizliği hususunda etkin bir ekip durumundayız. İşletmemiz yaklaşık 250 bin dolar yatırım ile sorumluluk sahasındaki her türlü deniz kirliliğine yol açabilecek olaylara acil müdahale edebiliyoruz" dedi.

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