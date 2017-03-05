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Kuşadası'nda bir günde iki deniz kaplumbağasıölüsü bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde aynı gün iki ayrı noktada iki ayrı ölü 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası karaya vurdu. Dün gelen ihbarları değerlendiren Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği...

Kuşadası'nda bir günde iki deniz kaplumbağasıölüsü bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde aynı gün iki ayrı noktada iki ayrı ölü 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası karaya vurdu.
Dün gelen ihbarları değerlendiren Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri,  biri sahil sitelerindeki SGK önünde muhtemelen boğularak ölen, diğeri Yılancı Burnu açıklarında muhtemelen bir deniz aracının boynundan çarptığı sanılan iki deniz kaplumbağasını ölü olarak bulup, sudan çıkardı. EKODOSD Başkanı Bahattin  Sürücü, "Son yıllarda yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla belediyenin, turistik işletmelerin, deniz kıyısındaki site sakinlerinin ve vatandaşların duyarlılığıyla ihbarlar alıyoruz. Denizlerin sadece insanlar için olmadığını, sularda nadir canlıların da yaşadığını ve bunların hava almak için bir süre su yüzeyine çıktıklarının bilinmesi ve karada gösterilen duyarlılığın denizde de devam etmesi gerekiyor. Deniz trafiğinin yoğunlaşacağı bir döneme yaklaştığımızdan, özellikle sürat yapan deniz araçların çok dikkat etmesi, ağa takılan kaplumbağalar için yardım istenmesi, paragatlarda ağzında iğne bulunan kaplumbağanın misina kesilerek denize bırakılması yerine, tekneye alınıp üzeri ıslak bir havluyla örtülerek hemen haber verilmesi bu canlıların hayatını kurtaracaktır" dedi.
'10 YILDA 95 DENİZ KAPLUMBAĞASI TELEF OLDU'
Turizm sezonu öncesi Kuşadası Belediyesi ile birlikte deniz kaplumbağaları ile ilgili sahillere bilgilendirme panoları dikileceğini belirtern EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "10 yıldır Kuşadası ve bölgemiz kıyılarındaki deniz kaplumbağalarının korunması, kurtarılması ve yuva alanı çalışmalarını yürütüyoruz. Bugüne kadar kıyılarımızda 115 deniz kaplumbağası vakası meydana geldi. Bunlardan 5'i yuvalama, 15'i kurtarılan (Bir kısmı DEKAMER'de tedavi edilerek tekrar denize bırakılan) ve 95 adedi ne yazık ki denizlere atılan naylon poşetler, deniz aracı çarpması, sırtı, ağlar ve paragatlar gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitiren deniz kaplumbağası vakası" diye konuştu.
Ölü bulunan iki deniz kaplumbağası gerekli incelemelerin ardından gömüldü.

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