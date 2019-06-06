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Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de tatilciler akın etti. İlçe girişindeki çift şeritli yolda, uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde...

Kuşadası'nda bayram yoğunluğu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de tatilciler akın etti. İlçe girişindeki çift şeritli yolda, uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolundaki şeritlerde ise az araç olması dikkati çekti.
Kuşadası'nda bayram tatili yoğunluğu sürerken, ilçenin nüfusu, tatilcilerle birlikte 1 milyona yaklaştı. Bayramın 3'üncü gününde de Aydın'ın yanı sıra Denizli, Manisa ve İzmir gibi çevre ilerden Kuşadası'na günübirlik gelenler oldu. İlçe girişindeki çift şeritli yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki şeritlerde ise az araç olması dikkat çekti. Hafta sonu gelmesi beklenenler ile ilçedeki kalabalığın daha da artması öngörülüyor.

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