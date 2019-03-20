Kuşadası'nda 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) yaptığı incemede deniz kaplumbağlarının balıkçıların ağlara takılıp, boğularak telef oldukları belirlendi.

Bugün saat 16.30 sıralarında, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi Sahili ile Yılancı Burnu'nda yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş 2 deniz kaplumbağası olduğunu fark edip, durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleri ile bölgeye gidip, ölü deniz kaplumbağlarını inceledi. Latince adı 'chelonia mydas' olan iki yeşil deniz kaplumbağasının vücutlarında ve kabuklarında herhangi bir yara veya darbe izine rastlamadı. Deniz kaplumbağlarının balıkçıların ağlarına takılıp, suda boğularak telef oldukları belirlendi. EKODOSD üyeleri, gerekli incelemelerin ardından iki deniz kaplumbağasını götürüp, gömdü.

'BALIKÇI AĞLARI TEHDİT OLUŞTURUYOR'

EKODOSD Başkanı Sürücü, yaptıkları incelemede deniz kaplumbağalarının boğularak öldüklerini söyledi. Kuşadası Körfezi'nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynakları olduğunu, nadir canlı türlerine ev sahipliği yaparken onlara beslenme olanakları da sunduğunu belirten Sürücü, "Bu canlılardan biri de yeşil deniz kaplumbağaları. Yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanları Türkiye'nin güney kıyıları olsa da zengin deniz çayırlarının olması nedeniyle Kuşadası kıyıları beslenme amacıyla en çok geldikleri yerlerden biri. Deniz çayırlarının olduğu alanlarda bazı amatör balıkçılar tarafından kumsaldan girilerek ağ atılıyor. Beslenme amacıyla dolaşan yeşil deniz kaplumbağaları için bu ağlar tehdit oluşturuyor" dedi.

'ÖLEN DENİZ KAPLUMBAĞALARI GENELDE GENÇ BİREYLER'

Ölen yeşil deniz kaplumbağalarına bakıldığında genellikle genç olduklarının görüldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Sürücü, "Genç kaplumbağaların metabolizmaları daha yüksek olduğundan nefes alışları daha sık oluyor. Ağa takıldıklarında stres altına girerek, hava rezervlerini daha çabuk tükettiklerinden boğularak, yaşamını yitiriyor. Ağa takılarak boğulan deniz kaplumbağaları baş kısımları alçakta, arka kısımları ise 20 santimetrelik bir destekle yukarı kalkacak şekilde, üzeri ıslak bir havluyla örtülerek bekletildiğinde büyük çoğunluğu ayılıyor ve kurtuluyor. Son yıllarda yapılan bilgilendirmelerle duyarlı insan sayısının artmasıyla birçok deniz kaplumbağasının hayatı kurtuluyor" diye konuştu.



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