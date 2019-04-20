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Kuşadası'nda 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli boyutlarda paketlenmiş 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Kuşadası'nda 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli boyutlarda paketlenmiş 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yeri ve iş yerine ait depoda arama yaptı. Aramada, ağırlıkları 9 gram ila 1 kilo arasında değişen, 274 poşette toplam 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Çeşitli markalardaki nargile tütünlerine el konulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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