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Kuşadası'na özgü 'tüllüşah', posta pullarına bastırıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nce resmi ve kurumsal gönderilerde kullanılmak için üzerinde ilçeye özgü endemik bitki türü olan 'tüllüşah' görsellerinin bulunduğu posta pulları bastırıldı. Kuşadası...

Kuşadası'na özgü 'tüllüşah', posta pullarına bastırıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nce resmi ve kurumsal gönderilerde kullanılmak için üzerinde ilçeye özgü endemik bitki türü olan 'tüllüşah' görsellerinin bulunduğu posta pulları bastırıldı.
Kuşadası Belediyesi ile Aydın PTT Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında bastırılan pullarla dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen, bilimsel dilde 'gaşağı', halk arasında ise 'tüllüşah' olarak bilinen bitkinin tanıtımı amaçlanıyor. Kuşadası Belediyesi'nce PTT'nin 'Kişisel ve Kurumsal Pul' uygulamasından yararlanılarak, bastırılan pulların üzerinde üç farklı 'tüllüşah' görseli ile Kuşadası Belediyesi'nin logosu yer alıyor.
Turizm kenti Kuşadası'nın sadece deniz- güneş- kum üçlüsünden oluşmadığını, zengin endemik bitki türlerine de ev sahipliği yaptığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, "Bazı bitkiler, yetiştikleri yerle özdeşleşirler. Kuşadası için de tüllüşahın önemi oldukça büyük. Ne yazık ki giderek yok oluyor. Vahim durumda (CR) kategorisinde yani çok yakın gelecekte yok olma riski altında bulunuyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ile belediyemizin çabalarıyla bu endemik türü her fırsatta tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 Yılı Stratejik Koruma Planı içine alınan, Türkiye'de seçilen 16 tür arasına giren tüllüşahı tanıtmak, tanıtırken de çoğaltmak için pulların üzerine bastırdık" diye konuştu. 

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