Kuşadası'na güneşi gören sahile koştu

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hafta sonu hareketlilik görüldü. Sahiller, balık tutan ve yürüyüş yapanlarla dolarken kimileri de tekne ile gezdi.Kuşadası'nda 20 derece olan güneşli havayı gören Kuşadalılar soluğu sahilde aldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerle birlikte ilçede hareketlilik yaşandı. İzmir ve Aydın başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden günü birlik araçlarla gelenler park edecek yer bulmakta güçlük çekti. Sahilde 'iğne atsan yere düşmeyecek' deyimini yansıtan görüntüler ortaya çıktı. Kimileri sahilde yürüyerek güzel havanını tadını çıkartırken kimileri de ilçe merkezi ve Kadınlar Denizi Sahil'ndeki restoran ve kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Sahildeki işyerleri uzun zamandır ilk defa yüksek doluluk oranına ulaştı. Güzel havada balık tutup, tekne sefası yapanlar da oldu.FOTOĞRAFLI