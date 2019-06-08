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Kuşadası'na, 7 günde 310 bin araçla giriş yapıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde, 310 bin otomobille giriş yapıldığı belirtildi. İlçeye bu süre içinde toplu taşıma araçlarıyla gelen çok sayıda...

Kuşadası'na, 7 günde 310 bin araçla giriş yapıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde, 310 bin otomobille giriş yapıldığı belirtildi. İlçeye bu süre içinde toplu taşıma araçlarıyla gelen çok sayıda tatilci de oldu.
Ramazan Bayramı tatilinde Kuşadası'nın nüfusu, tatilciler ile birlikte 1 milyonu aştı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 9 günlük bayram tatilinin ilk 7 gününde, ilçeye 310 bin otomobille giriş yapıldı. Toplu taşıma araçlarıyla da çok sayıda kişi tatil için ilçeye geldi. Kuşadası'na giriş yapılan araç sayısında, geçen yılki Kurban Bayramı'na göre, 3 binlik artış olduğu belirtildi. İzinleri kaldırılan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 270 kişilik personel, bayram tatili boyunca görev yaptı. Bayram tatili süresince ilçe giriş çıkışlarındaki yol kontrol noktalarına takviye ekipler görevlendirilirken, cadde, sokak ve tatilcilerin yoğun olduğu bölgelerdeki sivil devriye ekipleri de artırıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde birkaç kaza dışında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ilçede, bayrama özel alınan önlemlerin 9 Haziran akşamına kadar sürdürüleceği belirtildi.

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