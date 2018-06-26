Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Kuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davet

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için ayrılan tatilciler, dönüş yapmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi...

Kuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davet

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için ayrılan tatilciler, dönüş yapmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi 'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, bekliyoruz" dedi. 
Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, seçimin ilk turda sonuçlanmasının ve ikinci tura kalmamasının hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Özden, "Seçimin ikinci turu 8 Temmuz Pazar günü yapılacaktı; ancak sonucun ilk turda alınmasıyla tatilci de turizmci de rahatladı. Herkes programını daha rahat bir şekilde yapacak" diye konuştu. 
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise seçim sürecinde tatilini erteleyenler ile yazlıklarına gelmeyenleri kente çağırdı. Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi 'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, sizleri bekliyoruz. 'Tatil planınızda ilk seçenek Kuşadası olsun' çağrısı yapıyoruz" dedi. Başkan Kayalı, gelecek günlerde Kuşadası'nda hareketliliğin artacağını söyledi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325