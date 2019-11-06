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Kuşadası açıklarında 61 göçmen yakalandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 göçmen yakalandı. Kuşadası ilçesi Aslan Burnu açıklarında geçen pazartesi günü görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat...
GENEL 06.11.2019, 09:47
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesi Aslan Burnu açıklarında geçen pazartesi günü görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 06.00 sıralarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 58'i Suriye, 2'si Sudan ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 61 göçmen yakalandı. 18'i erkek, 13'ü kadın ve 30'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kuşadası ilçesi Aslan Burnu açıklarında geçen pazartesi günü görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi, saat 06.00 sıralarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 58'i Suriye, 2'si Sudan ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 61 göçmen yakalandı. 18'i erkek, 13'ü kadın ve 30'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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