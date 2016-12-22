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Kuş cennetinin bulunduğu Karagöl'de çıkan yangın söndü

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, çok sayıda kuş türünün bulunduğu Karagöl'deki sazlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sabah kendiliğinden söndü. Dalaman'nın Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan, kuş cenneti olarak bilinen...

Kuş cennetinin bulunduğu Karagöl'de çıkan yangın söndü
MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, çok sayıda kuş türünün bulunduğu Karagöl'deki sazlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sabah kendiliğinden söndü.
Dalaman'nın Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan, kuş cenneti olarak bilinen Karagöl'deki sazlık alanda dün saat 17.30'da yangın başladı. Alanın bataklık olması nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangın, sabaha doğru kendiliğinden söndü. Yangına müdahale edemeyen ekipler, buna rağmen bölge çevresinde önlemlerini alıp sabaha kadar bekledi. Yangında ilk belirlemelere göre, 20 hektarlık alanın zarar gördü. Dalaman Orman İşletme Müdürü Adem Acar, "Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde nöbete devam ediyorlar. 20 hektarın üstünde sazlık alan yok olmuş durum da. Yangın evlere yakın bölgede başlamış, jandarma güçlerimizle beraber bölgede geniş çaplı inceleme yapacağız" dedi.
Yangın bölgesindeki mahallenin sakinlerinlerinden Önder Bağcı, "Yangın havanın kararmasıyla başladı. Rüzgarla beraber hızla yayıldı. Eğer rüzgar dönerse evlerimizde yangın tehlikesi altında kalacak diye korkktuk. Yangının ormanlık alana sıçramaması için Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangın bölgesinde tedbir amaçlı olarak bekledi" dedi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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