Kuruyemiş paketlerinde yılbaşı için sürpriz hediye

ÇANAKKALE'de kuruyemiş dükkanı işleten 28 yaşındaki Umut Akçay, sattığı 10 liralık kuruyemiş paketleri ve açık paketlerin içine koyduğu 3 akşam yemeği kuponu ile müşterilerine yılbaşı sonrası yemek sürprizi hazırladı.

Çanakkale'de 4 yıldır faaliyet gösteren Akçay Kuruyemiş'in sahibi Umut Akçay, yılbaşı öncesi kuruyemiş satışlarını arttırmak amacıyla sattığı 10 liralık paketlerin yanı sıra açık paketlerin içerisine koyduğu sınırsız alkollü içkinin de bulunduğu 3 akşam yemeği kuponu ile müşterilerine sürpriz hazırladı. Kuruyemiş içinden çıkan kuponla akşam yemeği kazanacak 3 talihli müşteri, 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında istediği herhangi bir gün, anlaşmalı olan restorana gidecek.

Geçen yıl paketlerin içine altın koyarak başlattığı kampanyayı bu yıl da devam ettirmek istediğini söyleyen Akçay, "Geçen yılki kampanyamızda vatandaşlarımız kuruyemişe büyük ilgi gösterdi. Bu yılki ilgiyi daha yüksek talepte bekliyoruz. Önümüzdeki yılda da böyle bir uygulamayı devam ettirip, geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bütün müşterilerimizi alışveriş yapmaya bekliyoruz" dedi.

Müşterilerden Turgut Eroğlu ise, "Akçay Kuruyemiş'in her sene olduğu gibi bu yılbaşında da kampanyası var. Geçen sene küçük altın kampanyası yapmıştı. Bu sene yapmış olduğu kampanyada 1-30 Ocak arasında herhangi bir gün içinde sınırsız yeme içme olacak. Bu kampanyadan çok memnunuz" diye konuştu.



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