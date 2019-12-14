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Kuruyan kuş cennetine 'can suyu'

KARS’ın Arpaçay ilçesinde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti için aranan su bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ın önemli turistik bölgelerinden biri olan ve Afrika-Avrasya...

GENEL 14.12.2019, 12:41
Kuruyan kuş cennetine 'can suyu'
KARS’ın Arpaçay ilçesinde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti için aranan su bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ın önemli turistik bölgelerinden biri olan ve Afrika-Avrasya kuş göçü yolu üzerinde yer alan Kuyucuk Gölü'nde 'can suyu' sağlayacak kuyu açıldı.
Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti’nin suyunu da olumsuz etkiledi. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı. Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'nin kuruması, kuşların da gölü terk etmesi üzerine seferber olundu. 
SU KUYUSU AÇILDI
Kars Valiliği, Kuyucuk Gölü'nün, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle önemli düzeyde kuruduğunu, civarda gölü besleyen herhangi bir su kaynağının olmaması nedeni ile doğal yaşam dengesinde bozulmalar başladığından, gölü beslemek amacıyla DSİ Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından bir adet su sondaj kuyusunun açılmasını talep etti. Kuraklıktan dolayı flora ve faunada daha ağır sorunların yaşanmaması açısından gölü beslemek üzere, DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından, Kuyucuk Gölü ve çevresinin yeraltı suyu durumunu araştırmak amacıyla hidrojeolojik etüt çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda görevlendirilen Erzurum DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü sondaj ekibi tarafından, belirlenen mevkide 12 Eylül 2019'da su sondajı çalışmalarına başlandı. 18 gün sonra 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11 metre, dinamik su seviyesi 80 metre ve kuyu verimi 20 litre/saniye olan su kuyusu tamamlanarak Kars Valiliğine teslim edildi. Valilik tarafından gerekli pompa ve iletim hattı yapılarak, ihtiyaç duyulacak periyotta suyun Kuyucuk Gölü'ne aktarılması temin edilecek. Yapılacak bu çalışmalar ile Kuyucuk Gölü'nde kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuldu. 


 

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