Kurusıkı tabancaları gerçeğine çeviriyorlardı

EYÜPSULTAN'da kurdukları imalathanede kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek tabancaya dönüştüren 9 kişi yakalandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Eyüpsultan'da bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda kuru sıkıdan bozma çok sayıda tabanca, şarjör, 100'e yakın namlu ele geçirildi. Baskında 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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