Kurul tesise izin vermedi, 3 bin 133 ağaç kesilmekten kurtuldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesindeki Çayır Mağarası'nın 346 metre yakınına yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca mağaranın 'tescilli kültür varlığı' olduğu gerekçesiyle olumsuz görüş bildirilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi. Kararla 27 hektarlık alandaki doğal gürgen, kayın ve kestane ve çamdan oluşan 3 bin 133 ağaç kesilmekten kurtuldu.

Çaycuma'ya bağlı Çayır ve Güdüllü köyleri arasındaki, tamamı orman 27 hektarlık alana kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, bir şirket tarafından başvuruda bulunuldu. Yılda 1 milyon 750 bin ton üretim hedefleyen şirket yetkilileri, ÇED süreci için hazırladığı raporda, alan içindeki 10 bin 267 ağaçtan önemli bölümü doğal gürgen, kayın ve kestaneden oluşan 3 bin 133 ağacın kesileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 22 Haziran 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen yazıda, daha önce 'kültür varlığı' olarak tescil edilen Çayır Mağarası'nın madencilik faaliyetleriyle olumsuz etkileneceği ve zarar göreceği belirtildi. Şirket yetkilileri, kurulun kararı sonrası projede birkaç değişiklik yaparak, ÇED sürecini devam ettirdi. Köylüler de bu sürede madencilik faaliyetleri istemediklerini belirten imza topladı ve ÇED bilgilendirme toplantısını yaptırmadı.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU'NUN KARARI PROJEYİ İPTAL ETTİRDİ

Tekrar görüşü sorulan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 26 Nisan'da gönderilen yazıda; bölgedeki madencilik faaliyetlerinin 'kültür varlığı' olan Çayır Mağarası'na zarar vereceği, mağaranın uzantılarının, su yollarının ve orman parsellerinin üzerinde olduğu, tüm bu kültürel ve doğal değerlerin zarar göreceği gerekçesiyle projenin uygun bulunmadığı görüşü yinelendi. Ayrıca kurulun 22 Haziran 2018'de olumsuz kararına rağmen projenin ikinci aşaması olan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sürecine nasıl geçildiğine idareden sorulmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda dün İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararını inceleyen komisyon üyeleri, projenin iptaline karar verdi.

'PROJE KABUL EDİLSEYDİ ORMANDAN 3 BİN 133 AĞAÇ KESİLECEKTİ'

TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan, iptal kararının köy halkını ve doğaseverleri çok sevindirdiğini söyledi. Dünyaca ünlü Çayır Mağarası'nın proje ile zarar göreceğinin açıkça görüldüğünü dile getiren Aydan, "Köy halkı her zaman projeyi istemediklerini gösterdiler. Biz de destek verdik. Doğa harikası bölgede eğer proje kabul edilseydi 3 bin 133 ağaç kesilecekti. Bunlar tamamen doğal ormanın içinde. Dünyada doğal ormanlar çok önemli. Gürgen, meşe, çam, kızılcık gibi birçok ağaç türü var orada. Bu süreçte bakanlık tarafından İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı bile olmaması gerekirdi. Ancak yapıldı ve toplantıda projenin iptali kararı verildi. Bu şekilde bilimsel ve tarafsız çalışan kurullara çok ihtiyacımız var. Doğadaki ve tüm canlıların ihtiyacı var. Kurul kararını dikkate alarak olması gibi karar veren İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu yetkililerine de teşekkür ediyoruz" dedi.

Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk de 2 yıldır köy halkıyla birlikte verdikleri mücadele sonrası projenin iptal edilmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.



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