Kuru temizlemeci, damatlığın cebinde bulduğu parayı sahibine teslim etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuru temizlemeci Sezgin Biçer (31), temizlenmesi için getirilen damatlığın cebinde bulduğu 4 bin 700 lirayı, sahibine teslim etti.

Çorlu'da kuru temizlemeci Sezgin Biçer'in iş yerine temizlenmek üzere damatlık ile gelinlik getirildi. Biçer, kuru temizleme işlemine başlamadan önce kontrol ettiği damatlığın cebinde 4 bin 700 lira buldu. Sezgin Biçer, damatlığın sahibi E.E.'yi telefonla arayarak, getirdiği damatlığın cebinde para bulduğunu ve gelip almasını istedi. Biçer, bir süre sonra iş yerine gelen E.E.'ye parayı teslim etti. E.E. ise duyarlı davranışı nedeniyle Sezgin Biçer'e teşekkür etti.

Olayla ilgili konuşan Sezgin Biçer, "Bir damatlık ve gelinlik getirildi. Acil temizlenmesini istediler. Takım elbiseyi kuru temizlemeye attığımız sırada cebini kontrol ettiğimizde içinden 4 bin 700 TL para çıktı. İlk defa gelen bir müşterimizdi, o gün ilk kez tanıdık birbirimizi. Parayı kendisine teslim ettim. Tabii kendisi çok sevindi ve mutlu oldu. Kim sevinmez ki. Kim olsa kaybettiği parayı bulduğunda sevinir" dedi.



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