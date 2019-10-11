Kuru incir alımı için TMO ile Tariş protokol imzaladı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan ile kuru incir alımı protokolünü imzaladı. Taban fiyatı kalitesine göre kilo başına 16 ile 18 lira olarak belirlenen kuru incir alımına 14 Ekim Pazartesi günü Germencik ve Nazilli ilçelerinde başlanacağı bildirildi. TMO Genel Müdürü Gürdal, üreticinin elindeki son inciri getirinceye kadar alım yapacaklarını söyledi.

Tariş İncir Birliği'ndeki imza törenine AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Sezon başladığında kuru incirle ilgili düşüncelerimiz vardı. İncir, Aydın'da üreticinin kazancının yüzde 40'ını karşıladığı bir gelir kaynağıdır. Kuru incir Buharkent'ten Söke'ye kadar tüm ilçelerde üretiliyor. Bu sene havaların da iyi gitmesiyle rekolte de geçen yıla göre yüksek oldu. Bu yıl, 'TMO'nın alım yapması halinde fiyatlar yerinde kalabilir' demiştik. İncir üreticisi de kazanır diye düşünmüştük. İncir üreticisi, fiyatları düşerse sıkıntı yaşar. Çünkü 50 bin çiftçi ailesi geçimini incir üretimiyle sağlıyor. TMO'ya fındık ve kuru üzümden sonra kuru incir alımına da başlayacak olması nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

'İKİ NOKTADA ALIM YAPILACAK'

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Tariş ile işbirliği yaparak kuru incir alımına başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Kuru incir fiyatlarındaki düşüş nedeniyle TMO'nun görevlendirilmesi talep edildi. Bu sene özellikle ülkemizin ihraç kalemi olan ürünlerde görev almaktan mutluluk duymaktayız. Kuru incirde sadece Aydın çiftçisine katkı değil tüm ülkeye katkı vardır. Bu nedenle fiyatların yerinde kalması ülke için de çok önemli. Bu anlamda biz de TMO olarak çalışmalarımızı yaptık. Tariş ile protokolümüzü şimdi imzaladık. Kuru incir, bizim ilk defa aldığımız bir üründür. TMO olarak kuru inciri kilosu 16-18 lira taban fiyattan almaya başlayacağız. Bizim adımıza Tariş üreticiden inciri alacak. Bunun akabinde bizden de bir hizmet bedeli alacak. Alımlar, 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Üreticinin elinde son inciri getirinceye kadar alım yapacağız. Alınan kuru incirlerin ücretleri ise faturalandırdıktan sonra 10 iş günü içerinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ancak incirini teslim edecek olanlar, üretici olduklarına dair tüm belgeleri bize sunacak aksi takdirde o kişinin mahsülü alınmayacak."

'ÜRETİCİNİN TALEBİNİ DEĞERLENDİRDİK'

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da, 700 milyon dolarlık ihracatta incirin önemli bir kalem olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: "Yaklaşık 250 milyon dolar incirden kaynaklanan bir incir gelirimiz var. Her yıl yaklaşık 70-75 bin ton kuru incir üretimi oluyor. Ama bu yıl son 10 yılın en iyi incir sezonunu yaşamaktayız. Bundan dolayı da rekoltede bir artış oldu. Bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Üreticilerden bize gelen talepler doğrultusunda ise tarım kredi kooperatiflerini ve TMO Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Ardından Tarım ve Orman Bakanı'na taleplerimizi dile getirdik. En son Kızılcahamam'da, Cumhurbaşkanına durumu anlattık. Cumhurbaşkanımızın onayı ve Bakanımızın da talimatıyla bugün protokol imzalandı. İncir üreticisi için hayırlı olsun."

