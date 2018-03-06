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Kuru ağaç dallarını sanata dönüştürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da yaşayan ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat (53), kuru ağaç dallarını, ev ve el eşyası haline dönüştürüyor. Ağaç sanatı üzerine 1970 yılından beri çalışan Mikail Fırat, Şehit İbrahim Tanrıverdi...

Kuru ağaç dallarını sanata dönüştürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da yaşayan ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat (53), kuru ağaç dallarını, ev ve el eşyası haline dönüştürüyor.
Ağaç sanatı üzerine 1970 yılından beri çalışan Mikail Fırat, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde kuru ağaçları, doğal halini bozmadan masa, kürsü, sehpa, küllük, mumluk, anahtarlık ve şamdan gibi el ve ev eşyasına dönüştürüyor. Fırat, ürünlerini açtığı dükkanda sergiliyor. Ürünleriyle özellikle Malatya'ya gelen turistlerin ilgisini çeken Fırat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. Kayısı, çam, ceviz ve meşe ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türünden akla gelebilecek her türlü araç, gereç ve süs eşyası yaptığını belirten Mikail Fırat, "Ağaç dallarıyla sehpa, mumluk yapıyoruz ve nişan tepsisi gibi ev eşyası yapıyorum. Elimden geldiğince kuru ağaç dallarını malzemelere dönüştürüyorum. İnsanlar, buraya geldiklerinde ne tür malzeme isterlerse ona göre yapıyorum ve değişik fiyatlarla satıyorum" dedi.

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