Kurtuluş Yolu 1919'un 100'ücü yılına hazır

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişinin ardından, Amasya'ya gidişinde kullandığı 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu'nun o dönemin ruhuna uygun hale getirilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Projenin 1919'un 100'üncü yılı olan 19 Mayıs 2019'da tamamlanmış olacağı belirtildi.

Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere kente gelişinin 100'uncu yıl dönümü olan 19 Mayıs 2019'a hazırlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişinin ardından milli mücadeleyi başlatmak için ilk olarak 25 Mayıs 1919'da Havza İlçesi'ne, ardından da 12 Haziran 1919'da Amasya'ya ulaştığı güzergah için 4 yıl önce proje hazırlandı. Atatürk'ün kurtuluş ateşini yakmak için Samsun kent merkezinden Amasya'nın Suluova İlçesi'ne kadar gittiği 98 kilometrelik 'Kurtuluş Yolu'nun 98 yıl önceki ruha uygun hale getirilmesi için çalışma yapıldı. Osmanlı arşivlerindeki belgelerden ve 1957 yılına ait karayollarını gösteren haritalardan yararlanarak yapılan çalışmalar sonucunda 'Kurtuluş Yolu'nun orijinal güzergahı belirlendi. Orijinal yolun korunması, güzergahın o dönemin koşullarına uygun hale getirilmesi için projeler hazırlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kurtuluş Yolu' için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Yolun 19 Mayıs 1919'un 100 yıl dönümüne hazır hale getirileceği ifade edildi.

'KURTULUŞ MÜCADELESİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA TEMENNİ EDİYORUZ'

Proje ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Amacımız bir bütün olarak Kurtuluş Mücadelesi'nin Samsun'dan başlayıp tüm Anadolu'ya yayılmasını gösteren şekilde bir çalışma yapılması. Bunu temenni ediyoruz. Samsun sınırları dışındaki kısımla ilgili de çalışmalar yapılması bizi mutlu edecektir. Kurtuluş Yolu'nda yaptığımız çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Ufak tefek çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede sanat yapılarını yaptık. Kilometre taşlarını yerleştirdik. O dönemde kullanılan araçların benzerlerini güzergaha yerleştirdik. Bina dış cephe kaplama çalışmaları yaptık. Yeni objelerle o yolu donatıyoruz. İnsanların yürüyüş yapabileceği alanları da oluşturuyoruz. Bu güzergahta ana yolun yanında bir de yürüyüş yolu yapmak için çalışmalar da yapıyoruz. Yola paralel olarak bir de yürüyüş yolu yapmak istiyoruz" dedi.

'YOLU GEZENLER KURTULUŞ SAVAŞI HEYECANINA KAPILACAK'

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, 19 Mayıs'ın Samsun için her zaman bir prestij günü olduğunu belirterek kentin 100'üncü yıl dönüme hazırlandığını söyledi. Toktaş, 100'üncü yılın hem Samsun hem Türkiye için ayrı bir öneme ve anlama sahip olduğunu belirterek "Bu yıl yapılacak etkinlikler şehre her açıdan katkı sağlayacak. Kurtuluş Yolu projesi kentimiz için çok önemli. 19 Mayıs için kentimize gelecek olanlar mutlaka bu yolu ziyaret edecektir. Burada Kurtuluş güzergahında seyahat ederken o dönemleri hayal edecekler, o heyecana kapılacak, o duyguları yaşayacaklardır. İlginin giderek artacağını düşünüyorum. Samsun'a gelenler, Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru'nun yanın da Kurtuluş Yolu'na da gidecektir. Tabi bu durumda kentimizin hem turizmine hem de ekonomisine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI