Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'a gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrencilerle birlikte yemekhanede yemek yedi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, tabldot yemeği almak için öğrencilerle birlikte sıraya gerdi.

Başbakan Yardımcısı Numan krtulmuş çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere karayoluyla Ankara'dan Samsun'a geldi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, karşılama sonrasında Eğitim Fakültesi yanında bulunan Öğrenci Yemekhanesi'ne giderek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, tabldot yemek alabilmek için öğrencilerle birlikte sıraya girdi. Ardından da yine öğrencilerle birlikte aynı masada oturarak yemek yedi.

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