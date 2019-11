Kurtulmuş: Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Uşak İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı meselesinin gündeme getirilmesiyle ilgili, "Türkiye'ye soykırım yaptı diyenler, ilk önce kendi tarihlerine baksınlar. O Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Fransa da şimdi konuşuyor ya, Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adası'nın hesabını verin" dedi.AK Parti'nin Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın ile partililer katıldı. Toplantıda partililere seslenen Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye olaylarında istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve cesaretiyle aldığını belirterek, "İki önemli hususu unutmayın; Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği. Eğer Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve liderliği olmasa, belki açık söylüyorum böyle bir sonuç olmazdı. İkinci ve en önemlisi ise; Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere oynanan oyunun farkına varması, oynanan oyuna göre kendisini hazırlamasıdır. Oynanan oyun nedir? Çok açık söylüyorum; Bu terör örgütlerini gavurlar çok sevdikleri için desteklemez. Açık konuşuyorum. Dün 'Asala' diye bir örgüt vardı. Yıllarca bu örgütü beslediler, büyüttüler. Şimdi nerede? Şimdi çöp tenekesindeler. Çünkü kullanıldılar ve atıldılar. Hiç şüpheniz olmasın. PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü bir müddet sonra kullanılıp, atılacaklar. Bu örgütleri niye silahlandırdılar? Bu örgütlere niye siyasi destek verdiler? Bu örgütler üzerinden ne yapmak isterler de, sırtlarını sıvazlarlar. Oyun çok açıktır. Mesele sadece DEAŞ meselesi, sadece PYG, YPG meselesi hiç değildir. Mesele FETÖ meselesi hiç değildir. Gavurlar, bu adamları da günahları kadar sevmezler. Onlar için Ortadoğu haklarının zerre kıymeti yoktur. Onlar için kıymetli olan dün emperyalizm döneminde olduğu gibi, bugün de çıkarları sadece petroldür. Bu bölgede yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Sünniler diye bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hakları bölerek, bu halkların coğrafyasında bu milleti birbirine düşürüp, emperyalist projelerini hayata geçirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında ki gerçek sebep budur" dedi.ABD'DEKİ KIZILDERİLİLERİ, SENEGAL'DEKİUstalıkları olduSORDUTürkiye'ye karşı sözde Ermeni soykırımı tasarısının gündeme getirilmesine değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle dürdürdü:"Bunlar büyük karın ağrısıyla, büyük endişeyle Türkiye'nin sahadaki başarısını bir tülü hazmedemedikleri için birden hepsi ayağa kalktı. Sözde Ermeni soykırımı tasarısı, Türkiye'ye yaptırım tasarısı. Şimdi Türkiye'ye, sözde Ermeni soykırımı tasarısı meselesini siyasi çıkarlarınız için gündeme getireceksiniz. Adama sorarlar. Amerika kıtasındaki Kızılderililerin milyonlarcasını kim kesti? Onun coğrafyasına kim oturdu? Siz bugün dünyanın en büyük medeniyetini kurduğunuzu zannettiğiniz o New York'un, Washington'ın, o Amerika'nın içerisinde yaşayan Kızılderililere ne yaptınız? Bundan iki asır önce orada olan insanlar şimdi neredeler? Sadece turistik bir ziyaretçi haline getirdiniz. Türkiye'nin tarihi boyunca hiçbir soykırımı olmadı. Tarihi boyunca savaş hukuku dahi kendisine kılıç çekmeyene kılıç çekmeyen asil bir millete soykırım diyeceğinize, siz dönün o tarihinize ve o tarihinizin içindeki soykırımlara bakın. Önce şu Kızılderililerin hesabını verin. Fransa da şimdi konuşuyor ya Türkiye'ye karşı, önce siz Senegal'de bulunan Goree Adası'nın hesabını verin. Bunların bize söyleyecekleri hiçbir şeyi yoktur, bunların söylediklerinin hepsini geri iade ediyoruz. Bu sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bu yaptırım tehditlerinin de hiçbir önemi yoktur."'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ARKASINA SIĞANARAK SİYASET YAPMA DEVRİ BİTMİŞTİR'AK Parti'de yeni siyaset döneminin başladığını ifade eden Kurtulmuş, "AK Parti için önümüzdeki dönem yeni bir dönemdir. Açıkçası, bu partinin ve Türkiye'nin lideri olan Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Evet, Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Bu hareketin lideridir ve her alanda mücadele veriyor. Bizim üzerimize düşen onun üstüne yük olmak değil, onun üzerindeki yükü almaktır. Her ilde ve ilçede bulunan siyasi aktörümüz, kendisinden gücü olan, halkta karşılığı olan, motivasyonu olan, bilgisi olan ve halkın sevdiği insanlardan oluşmak zorundadır. Son seçimlerde bazı bölgelerde aldığımız sonuç bunun bir göstergesidir. Artık sadece Cumhurbaşkanımızın resmini koyarak, biz onun adayıyız diyerek, seçim kazanma devri geride kalmıştır."

FOTOĞRAF