Kurtulmuş: Referandum tarihini YSK belirleyecek (2)

"POZİTİF BİR KAMPANYA YÜRÜTECEĞİZ"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Grand Derya Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kurtulmuş, referanduma yönelik pozitif bir kampanya süreci yürüteceklerini söyledi. Kurtulmuş, kimseyle dalaşma ve kapışma niyetleri olmadığını belirtti.

Numan Kurtulmuş, Ak Parti'yle değişikliği destekleyen MHP'nin Afyonkarahisar'da en çok oyu alan ikinci parti olmasına rağmen referandumun garanti görülmemesini istedi. Oyların tamamı sayılana kadar sonuçların belli olmayacağını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu kampanyayı anlatmadığımız, derdimizi paylaşmadığımız ve Türkiye'nin geleceğine dair ufkumuzu paylaşmadığımız hiçbir hemşerimiz kalmayacak. Her seçim sandıkta kazanılır. Çantada keklik diye düşünmeyin. Her vatandaşımızın 'evet' diyerek o oyları sandığa atmasını sağlamak ve sonuçları almamız gerekiyor."

Partililerden rejim tartışmalarına girmemelerini de isteyen Numan Kurtulmuş, değişiklik teklifindeki 18 madde içinde rejim değişikliği ile ilgili hiç bir madde bulunmadığını söyledi. Rejim değişikliğini tartışılacak yerin ortaokul birinci sınıf olduğunu belirten Kurtulmuş, "Rejim değişikliğini tartışıyorsanız bunun en temel yeri ortaokul birinci sınıftaki yurttaşlık bilgisidir. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenliğin kaynağı kayıtsız şartsız millete aittir ve rejimin adı 'Cumhuriyet'tir."

Konuşmasının sonunda partililere 'evet' dedirterek söz alan Kurtulmuş, Ak Parti 17'nci Dönem Siyaset Akademisi'nde sertifika alanlara belgelerini verdi. Toplantının ardından Mevlevi (Türbe) Camii ile cami müzesini ziyaret eden Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği'nde işadamlarıyla bir araya geldi.

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