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Kurtlardan kaçarak kayalıklarda mahsur kalan koyunu, itfaiye ekipleri kurtardı
VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Arkboyu Mahallesi'ndeki dağlık alanda kurtların saldırdığı 20 koyun telef oldu. Saldırıdan kaçarak dağın yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan bir koyun ise itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim...
GENEL 27.09.2019, 10:00
VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Arkboyu Mahallesi'ndeki dağlık alanda kurtların saldırdığı 20 koyun telef oldu. Saldırıdan kaçarak dağın yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan bir koyun ise itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Arkboyu Mahallesi'nin Yukarı Dağ Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer Acar'a ait koyun sürüsü, dağın yamacında otlatılırken kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda 20 koyun telef olurken, saldırıdan kaçan bir koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabasıyla koyunu kurtaramayan Acar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye erleri, halat yardımıyla indiği kayalıklardaki koyunu kurtardı. Ekipler, koyuna su ve ot verdikten sonra sahibine teslim etti.
Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Arkboyu Mahallesi'nin Yukarı Dağ Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Muzaffer Acar'a ait koyun sürüsü, dağın yamacında otlatılırken kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda 20 koyun telef olurken, saldırıdan kaçan bir koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabasıyla koyunu kurtaramayan Acar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye erleri, halat yardımıyla indiği kayalıklardaki koyunu kurtardı. Ekipler, koyuna su ve ot verdikten sonra sahibine teslim etti.
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