Kurtlar 20 koyunu telef etti

Zafer TOKUŞ/GEYVE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'ne bağlı Sütalan Köyü'ne inen kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. 14 koyun telef olurken, 20 koyun ise yaralandı.
Gece saatlerinde, ormanlık alandan Geyve Sütalan Köyü Elmadere Mahallesi'ne inen kurtlar Hüseyin Kara'ya ait koyun sürüsünün bulunduğu ağıla girdi. Kapıda bekleyen çoban köpeğini yaralayan kurtlar, koyun sürüsünün içine girerek 14 koyunu telef ederken, 20 koyunu ise yaraladı. Hüseyin Kara telef olan hayvanları görünce şok oldu. Kurtların köye inmesi köy sakinlerini endişelendirdi.
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Zafer TOKUŞ/GEYVE (Sakarya), () - SAKARYA'nın Geyve İlçesi'ne bağlı Sütalan Köyü'ne inen kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. 14 koyun telef olurken, 20 koyun ise yaralandı.