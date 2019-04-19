Kursiyerler, ihtiyaç sahibi 350 çocuğa kıyafet dikiyor

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Halk Eğitim Merkezi'ndeki 'giyim üretim teknolojileri' kursunda eğitim gören kursiyerler hazırladıkları giysileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi 350 çocuğa verecek.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki 'giyim üretim teknolojileri' kursuna giden 18 kursiyer, 'minik papatyalar’ projesi kapsamında diktikleri giysileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi 350 çocuğa armağan edecek. Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, kursiyerlere, meslek ve beceri kazandırırken, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de katılmalarına olanak sağladıklarını söyledi. Projeye bazı firmaların destek sağladığını belirten Akman, şöyle dedi: "Kıyafetlerimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için diktik ve öğrencilerimizin yüzlerini güldürmek istedik. Tek tek paketlediğimiz kıyafetleri belirlediğimiz ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtacağız. Kursiyerlerimiz bir yıl boyunca aldıkları eğitim karşılığında dikiş nakış öğrendiler. Ardından ise seri üretim yapacak hale geldiler. Kursiyerlerimiz ile Ramazan Bayramı'nda da Çerkezköy’deki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kıyafet dikmeye devam edeceğiz."

'350 ÇOCUĞUMUZA ULAŞTIK'

Proje Koordinatörü ve Giyim Üretim Teknolojileri öğretmeni Esin Güngör İnce, halk eğitim merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurslardaki kursiyerlerle ihtiyaç sahiplerine el uzatacak projeler hazırlayıp, hayata geçirdiklerini söyledi. Güngör, "Yola, 'tasarla, kes, dik' sloganı ile çıktık. Kursiyerlerimizin de madde ve manevi destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Kursiyerlerimizin özverili çalışmalarıyla böyle bir proje ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 250 ihtiyaç sahibine kursiyerlerimizin temin ettiği kumaşlarla kıyafet diktik. Bu yıl ise proje kapsamında sayıyı artırdık ve Royal Kimya ile işbirliği yaptık. Kendileri bize kumaş temini yaparak tişörtler tasarlayıp üretime geçtik" diye konuştu.

'BU PROJEYİ ÖRNEK ALSINLAR İSTİYORUZ'

18 kursiyerle birlikte 350 kıyafet diktiklerini dile getiren İnce, "Kursiyerlerimiz hem zamanlarından hem de emeklerinden verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Amacımız ise gelecek yıl bu sayıyı bine çıkartmaktır. Ayrıca tüm halk eğitim merkezlerinin bu projeyi örnek almasını istiyoruz. Diğer halk eğitim merkezleri projeyi benimserse daha fazla çocuğumuzun yüzü güler. Elimizdeki imkanlarla bu kadar yapabildik, teçhizat eksiklerimizi tamamladığımız takdirde daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Seri üretim yaptık ve konfeksiyon gibi çalıştık" dedi.

Hazırlanan giysilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacağı bildirildi.



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