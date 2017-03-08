Küre Dağları'nda yeni endemik tür belirlendi

BARTIN ile Kastamonu arasında kalan Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü sayısı, yeni tespit edilen 'Abant Kazgagası' (Corydalis caucasica sp. abantensis) bitkisi ile 158'e yükseldi.37 bin 753 hektar alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı'nda korunması gereken 157 endemik bitki türüne bir yenisi daha eklendi. Bartın Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 'Abant Kazgagası' bitkisi tespit edildi. Milli parkta görevli mühendis Hasan Yaşayacak'ın tespit edip tekniker Yusuf Ardı'nın görüntülediği yeni bitki ile bitki türü sayası 158'e yükseldi.Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman, Küre Dağları Milli Parkı'nın yoğun endemik flora ve faunaya ev sahipliği yaptığını söyleyerek, ,"2011 yılında Küre Dağları Milli Parkı, hızlı alan değerlendirme raporuna göre 1050 bitki türüne ev sahipliği yapmakta olup, bunlardan 157 tanesi endemik tür olarak görülmekteydi. Yeni tespit edilen Abant Kazgagası ile endemik bitki tür sayımızı 158'e çıkarmıştır. Gelincikgiller ailesine mensup bu değerli kazgagası, alt türünün dünyadaki yayılışı Bolu ve Çanakkale'den bilinmektedir. Saha çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecektir" dedi.

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