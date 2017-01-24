BARTIN ile Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda ilk kez siyah yaban kedisi görüntülendi. Yaban kedisinin tür ve ırkının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi, Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi arasında 2 yıl önce 'Küre Dağları Milli Parkı Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi' başlatıldı. Küre Dağları Milli Parkı'nda 37 bin 753 hektar alanda kurulan 50 fotokapanla şimdiye kadar boynuzlu engerek yılanı, karaleylek, çakal, kurt, tilki, su samuru, erkek ve dişi karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülendi. Milli parkta kurulan fotokapanlara ilk kez siyah morfta yaban kedisi yansıdı. Ender rastlanan siyah yaban kedisinin tür ve ırkının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YABAN KEDİSİ KAFESLE YAKALANACAK

Çalışma kapsamında yaban kedisi yakalanarak DNA örneği alınacak. Bunun için de yaban kedisinin fotokapanla görüntülendiği yere üstü ve yan tarafları kapalı, girişi ve çıkışı açık kafes konuldu. İçine kedi otu konulan kafesten geçen yaban kedisi, fotokapanla tekrar görüntülendi. Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman, kafese alışması sağlanan yaban kedisini şimdi kış mevsiminin ardından nisan ayında yakalayacaklarını söyledi. Deliorman, şöyle konuştu:

"Milli parkta ilk kez siyah morfta bir yaban kedisi görüntüledik. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Çünkü daha önce siyah morfta yaban kedisini görüntülemedik. Bunun orjinal safkan siyah yaban kedisi olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarımız başladı. Yaban kedisini yakaladıktan sonra DNA örneği alıp tekrar doğaya bırakacağız. Milli parktaki biyolojik çeşitlilik açısından bu tür yaban hayvanlarının görüntülenmesi çok önemli. Aldığımız bu görüntüler milli parkın fauna çeşitliliğini görmemize ve bilimsel araştırmalar yapmamıza katkıda bulunmaya devam ediyor."



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