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Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı Merkezi Avusturya’da olan “European Wilderness Society” tarafından platin yabanıl sertifikasına layık...

Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı Merkezi Avusturya’da olan “European Wilderness Society” tarafından platin yabanıl sertifikasına layık görüldü.
Küre Dağları Milli Parkı her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. 2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2013'de 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilmişti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Pan-Parks sertifikasına sahip olan Avrupa ülkelerindeki korunan alan temsilcileri ile Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İtalya, Polonya, Çek, Slovakya, Avusturya, Türkiye, Almanya ve diğer birçok ülkeden yaklaşık 50 temsilcinin katıldığı Yabanıl Akademi Günleri 2019 Avusturya’da yer alan Lungau UNESCO Biyosfer Rezervi'nde gerçekleştirildi. 
Düzenlenen toplantıda, 11 farklı ülkeden 24 adet uluslararası konuşmacının yer aldığı organizasyonda orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitlilik, ormanın iklim değişikliği ile nasıl başa çıktığı, büyük etçil hayvanların önemli rolleri ve diğer baskıların sağlıklı orman ekosistemleri üzerindeki etkisi, turizmdeki sürekli artışın getirdiği zorluklar ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, orman yangınlarının etkileri ile korunan alanların karşı karşıya kaldığı  tehditler üzerine sunumlar yapılarak,  Avrupa'daki bakir/yabanıl alanların geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Organizasyonun son oturumunda ise dernek tarafından el değmemiş alanlar  için hazırlanan kriterlere göre kategorize edilmiş korunan alanlar için gümüş, bronz, altın ve platin olarak hazırlanan sertifikalardan Küre Dağları Milli Parkı’na, “platin yabanıl sertifika” ödülü verildi. Avusturya’da Küre Dağları Milli Parkı adına sertifikayı, Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu aldı.

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