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Kurbanlıkları satamayanlar, 10 günlük tatilden yakındı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de bayramın ilk günü kurban pazarlarında esnaf umduğunu bulamadığını belirterek, 10 günlük bayram tatilinin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Kayseri’de Kurban Bayramının ilk günü bazı vatandaşlar...

Kurbanlıkları satamayanlar, 10 günlük tatilden yakındı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de bayramın ilk günü kurban pazarlarında esnaf umduğunu bulamadığını belirterek, 10 günlük bayram tatilinin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.
Kayseri’de Kurban Bayramının ilk günü bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek için kesim yerlerine bazıları ise kurban almak için pazarların yolunu tuttu. Alıcılar fiyatların yüksek olmasından satıcılar ise iş olmamasından dert yandı. Yoğunluğun yaşandığı pazarlarda kimisi aldıkları kurbanlığı kestirirken kimisi ise kurban almak için esnafla pazarlık etti.
Vatandaşlar kurban fiyatlarını bütçelerine göre fazla olmasından, satıcılar ise iş olmamasından yana şikayet etti. Küçükbaş hayvan satanlar kendileri açısından işlerin iyi olduğunu belirtti. Büyükbaş hayvan satan Yusuf Ütük, 10 günlük bayram tatilinin de işlerini aksattığını belirterek, "Alım gücü olanlar tatile gitti. Durum böyle olunca da hayvanlarımız elde kaldı" dedi.

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