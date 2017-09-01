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Kurbanlıkları açık alanlarda oto yıkamacılarda, çocukların gözleri önünde kestiler

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, () - İSTANBUL'da bazı semtlerde yasak olmasına rağmen birçok kişi kurbanlıklarını oto yıkamacılarda ve açık alanlarda kesti. Kağıthane ve Feriköy'de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurban...

Kurbanlıkları açık alanlarda oto yıkamacılarda, çocukların gözleri önünde kestiler

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, () - İSTANBUL'da bazı semtlerde yasak olmasına rağmen birçok kişi kurbanlıklarını oto yıkamacılarda ve açık alanlarda kesti.
Kağıthane ve Feriköy'de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurban kesimlerini belediyelerin belirlediği kesimhaneler yerine oto yıkamacı ve açık alanlarda yaptı. Sabah saatlerinde kurbanlıklarını oto yıkamacısına getirenlerin, çocukların önünde kurbalıklarını kestirdiği görüldü. Bir kişinin et parçasını parkta bulunan spor aletine asarak temizlemesi dikkati çekti.

(FOTOĞRAF)

 

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