Kurbanlık koyunlar, bayram öncesi yıkandı

KURBAN Bayramı’nın yaklaşmasıyla Adana’da da besiciler hazırlıklara başladı. Koyun sürüleri sulama kanallarında yıkanıyor ve temizleniyor.Sarıçam ilçesindeki Dağcı Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde hem koyunlarını temizlemek hem de serinletmek amacıyla küçük sulama kanallarını kullanıyor. Sulama kanalının bir ucundan hayvanları akan suya bırakan hayvan sahipleri koyunları burada yıkadıktan sonra kanalın diğer tarafından dışarıya çıkartıyor. Temizlik için suya giren çocuklar da bu çalışmayı eğlenceye çevirerek serinliyor.

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