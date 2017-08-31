Kurban kesimini izlemek çocuklarda travmaya dönüşebiliyor

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de psikolog Yaşam Yanardağ Çelik, kurban kesimini izleyen çocukların travma yaşayabileceğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

12 yaş öncesi çocukların önünde kesim yapılmasının kesinlikle doğru olmadığını ifade eden Çelik, çocukların 'Geleneği görsün ve öğrensin' mantığı ile kesim yapılan yerlere götürmenin psikolojileri açısından tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Çelik, "Her çocuk için travma yaratabilecek bu olayı ebeveynlerin biraz daha gözden geçirmesi, dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 9 yaş öncesi çocuklarda hala soyut düşünme yeteneği çok fazla gelişmediği için bunun ne olduğunu anlayamayabilirler. Bu çocuk için çok ağır bir travmaya dönüşebilir. Hatta çocuğun beslenme bozukluğuna dahi yol açabilir. Bu durum ebeveynler için de çelişki yaratır. Biz çocuğa şiddet uygulamaması yönünde eğitim verirken, bir hayvanın onun gözünün önünde kesilip parçalanmasını çocuk algılayamayabilir" dedi.

ŞİDDETE EĞİLİMİ ARTTIRABİLİR

Kesim anının çocuk psikolojisi açısından sıkıntılı bir süreç olduğunu belirten Çelik, "Çocukların kurban kesimini izlemesi şiddete eğilimini arttırabilir. Çünkü ebeveynin çocuğa şiddet ile ilgili önerdiği tembihlerle çelişen bir manzara var. 12 yaş üstü çocuklar illa izlemek istiyorsa, bunun sadece hayvanı kesmek değil, kurban etinin ekonomik durumu olmayanlarla paylaşıldığı bir gelenek olduğu, bazı çocukların sadece bayramda et yiyebildiği, bu yüzden kesim yapıldığının çocuğa anlatılması gerekiyor. Özellikle kesim yapılan bazı yerlerde hunharca yapılan girişimler çocuğun etten bile soğumasına neden olabilir" diye konuştu.

GÜVEN DUYGUSUNU SARSACAKTIR

Anadolu ve kırsalda, çocukların alnına kurban olarak kesilen hayvana ait kanın sürülmesinin çok tehlikeli olduğunu da kaydeden Çelik şunları söyledi:

"Bu mantıkla açıklanacak bir davranış değil. Ebeveynlerin bu davranıştan kesinlikle uzak durması gerekiyor. Çocuğun kesim yerine götürülmesi yanlışken, bir de kurbana ait kanın çocuğun yüzüne sürülmesi büyük kaygılara yol açabilir. Bu kaygıyı atlatamayıp yalnız kalmak, karanlıktan korkmak, odada yalnız kalmak gibi korkulara yol açabilir. Çocukta zincirleme korkuların oluşmasına neden olabilir. Ebeveynler çocukları bu durum içine sokmamalı. Koyunu alıp, kendi elleri ile besleyip sonrasında kesilmesine şahit olan insanlar var. Bunun travması daha büyük. Bu durum çocuğun hem güven duygusunu sarsacaktır hem de ciddi kaygılar yaşamasına neden olacaktır."

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