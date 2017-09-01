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Kurban keserken maganda kurşunuyla yaralandı

AYDIN'da kurban keserken bacağından yaralanan ve hastaneye götürülen 56 yaşındaki Mehmet Toyga'nın, maganda kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı. Satın aldığı kurbanlık boğayı Emirdoğan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde komşularıyla...

Kurban keserken maganda kurşunuyla yaralandı
AYDIN'da kurban keserken bacağından yaralanan ve hastaneye götürülen 56 yaşındaki Mehmet Toyga'nın, maganda kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı.
Satın aldığı kurbanlık boğayı Emirdoğan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde komşularıyla kesmeye çalışan Mehmet Toyga, bir anda sol bacağında acı hissetti. Kurbanın derisini soyarken aniden yere yığılan ve bacağından kan aktığını farkeden Toyga, bıçak yarası olabileceğini düşünen yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, burada Toyga'nın bacağından, kurşunla vurularak yaralandığı ortaya çıktı.
"NEYE UĞRADIĞIMI ANLAYAMADIM"
Bacağındaki kurşun ameliyatla çıkarılacak olan Mehmet Toyga, "Kestiğim kurbanın derisini yüzüyordum. Bu sırada komşularım da yardımcı oluyordu. O esnada 'pat' diye bir ses geldi. Ne olduğunu bile anlayamadım. Yüksek tansiyon hastasıyım. Bu nedenle bacağımdaki damarlardan biri patladı zannettim. Pet şişe gibi patladı. Kurşun gelmiş ve kemiği çatlatmış. Civardan hiçbir silah sesi duymadım. Hastaneye geldiğimde bacağımda kurşun olduğunu öğrendik. Şimdi kurşunun çıkartılması için bekliyorum" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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