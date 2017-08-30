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Kurban Bayramı için Cilvegözü’nden 30 bin Suriyeli çıkış yaptı

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 30 bin Suriyeli Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı. Hatay'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı...

Kurban Bayramı için Cilvegözü’nden 30 bin Suriyeli çıkış yaptı
KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 30 bin Suriyeli Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı.
Hatay'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ailesi veya yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek amacıyla Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Yanlarında özel eşyaları ve hediyelik eşyalarda bulunan Suriyeliler, jandarma ekiplerinin güvenlik kontrolünden sonra gümrük sahasına girdi. Suriyeliler burada pasaport veya AFAD tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgeleri ile çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'na hareket etti. Daha sonra da otobüs veya taksilerle de İdlib, Halep ve çevre il ilçelere gitti.
30 BİN KİŞİ GİTTİ
Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı 30 bin kişiye ulaştı. 21 Ağustos günü başlayan çıkışlar bugün sona eriyor. Suriyeliler bayramlaşma ziyareti kapsamında gittikleri ülkelerinden 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönebilecek. Ülkelerindeki yakınları ile bayramlaşmak için Cilvegözü'ne gelen Suriyelilerden Abdullah Ahmet ve Muhammed Mansor, verilen izin süresince İdlib ve Halep'te bulunan yakın akrabalarını ziyaret ederek bayramlaştıktan sonra Türkiye'ye döneceklerini, bayramlaşma imkanı nedeniyle de Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söyledi.  
Ramazan Bayramı'nda giden 120 bin Suriyeli'den 35 bini Türkiye'ye dönmüştü.

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