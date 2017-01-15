Kuran kursunda çocuk döven hoca: Üzgünüm, bir hata yaptım (2)

ÇOCUĞUN PSİKOLOG GÖZETİMİNDE İFADESİ ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın, Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde terlikle öğrencisini döven Kuran Kursu hocası Şükrü Yılmaz hakkında başlattığı soruşturmada, dövülen öğrenci 12 yaşındaki A.P.'nin psikolog gözetiminde ifadesi alındı. 2015 yılında Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimine başladığını belirten A.P., hafızlık hocası Şükrü Yılmaz'ın kendisini 10 -15 kez dövdüğünü ileri sürdü. Dayak yüzünden kursu bırakmak zorunda kaldığını belirten A.P. ifadesinde şunları söyledi:

"Kuran Kursu'nda hafızlık hocalığı yapan Şükrü hoca, tam olarak hatırlayamadığım değişik tarihlerde dersleri veremediğim için terlik ve bazen de tokat ile vücudumun değişik yerlerine vurmak suretiyle beni 10-15 kere dövdü. Bu dayak olayını sınıftaki hatırlamadığım 8-10 öğrenci de gördü. Sınıfta bulunan diğer arkadaşlarım da Şükrü hocadan defalarca dayak yedi. Ben bu dayak olaylarını babama anlattım. Babam bana olayları abarttığımı düşünerek inanmadı. 2016 yılı Ağustos ayı sonlarında eğitim görmüş olduğum Kuran Kursu'nda hafızlık hocam dersimi veremediğim için beni elinde bulunan terlikle vücudumun değişik yerlerine vurarak dövdü. Şükrü hoca beni döverken aynı sınıfta bulunan arkadaşım, benim rızamla dayak olayını kendisine ait cep telefonu ile kayda aldı. Benim bunu yapmanın sebebi dayak olayını kayda alarak, babama izleterek olayı tam olarak bilmesini istememdi. Daha sonra dayak olayını hafta sonu eve gittim ve görüntüleri babama izlettim. Babam daha sonra Kuran Kursu'ndan beni aldı. Bu dayak olayından sonra benim vücudumda darp izleri oluşuyordu."

"DERS YAPMADIĞI İÇİN DÖVDÜM"

Kuran Kursu'nda terlikle öğrencisi A.P.'ye dövdüğü gerekçesiyle dün akşam gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Şükrü Yılmaz ifadesinde, "Ders yapmadığı için dövdüm" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda Çaybaşı Yeniköy Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda görev yaptığını, 2013 yılından sonra da emekli olarak bu görevi sürdürdüğünü belirten Şükrü Yılmaz ifadesinde şunları söyledi:

"Mağdur çocuk 2015 yılı haziran ayından 2016 mayıs ayına kadar Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi almaktaydı. Ben iddia olunduğu gibi mağdur çocuğu kurs gördüğü süre içerisinde 10-15 kez terlik ve tokat ile dövmedim. Yalnızca görüntülerin çekildiği anda terlik ile dövdüm. Ders yapmadığı için dövdüm. Üzgünüm, bir hata ettim."

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen Şükrü Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından 'çocuğa eziyet etmek' suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.