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Kuran Kursu'nda küçük çocuğa terlikle dayak görüntüleri

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde, Kuran Kursu'nda görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman...

Kuran Kursu'nda küçük çocuğa terlikle dayak görüntüleri

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde, Kuran Kursu'nda görevli hocanın küçük bir çocuğu terlikle döverken çekildiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi.
Erenler Çaybaşı Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldiği belirtilen olayla ilgili görüntüler. sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, görevli hoca terlikle vurmasının ardından geri geri giderek köşeye sıkışan küçük çocuk ağlarken, hoca terlikle çocuğa ardı ardına vurmayı sürdürüyor. Küçük çocuğun tüm yalvarmalarına rağmen hocanın çocuğu dövdüğü bu görüntülere sosyal medyada tepki yorumları yapıldı.
Sakarya Müftü Vekili Nejdet Arman olayla ilgili kendilerine şikayette bulunulduğunu, soruşturmanın sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
"Bahse konu görüntüler Erenler'de bulunan Kuran Kursu'nda 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çekilmiş. Görüntüyü çeken de küçük çocuğun arkadaşı. Ancak çocuğun anne babası şikayetçi olmayıp, amcası şikayetçi olunca konuyla ilgili idari soruşturma başlattık. Ancak araya darbe girişimi girince süreç uzadı. Görüntülerdeki görevli de emekliye ayrıldı. Ancak idari soruşturma halen sürüyor. İdari soruşturmaya göre gereken yapılacaktır."

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